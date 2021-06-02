В Украине резко выросли темпы вакцинации. Сколько прививок сделали за сутки

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировалось более миллиона человек

В Украине вчера, 1 июня, 18 884 человека вакцинировались против COVID-19. Между тем еще два дня назад суточный показатель был всего 6168.

Об этом сообщили в Минздраве.

Одну дозу получили 15 858 человек, а закончили вакцинацию 3026 человек. В течение прошлых суток работали 240 мобильных бригад и 390 пунктов прививки.

С начала прививочной кампании вакцинировали 1 047 896 человек, из них получили 1 дозу 1 047 894 украинца, полностью иммунизированы и получили две дозы 132 508 человек. Всего сделано 1 180 402 прививки.

По состоянию на 2 июня в лист ожидания вакцинации против коронавируса записались 620 024 человека.

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Напомним, что украинцам, которые получили прививку CoronaVac, стали доступны международные COVID-паспорта.

Кроме того, в Тернополе откроют временный центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать в выходные дни. Такие центры уже работают в Одессе, Киеве и Львове.

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