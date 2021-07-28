В Украине сделали более 5 млн прививок от коронавируса. Почти половину – за июль

В Украине продолжается вакцинация. Коллаж "Сегодня"

В Украине сделали уже более 5 млн прививок против COVID-19. Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью вакцинированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в Facebook.

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По его словам, в июне в стране сделали почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1,5 млн и 408 тыс. А за три с половиной недели июля уже ввели более 2 млн доз.

"Уровень заболеваемости COVID-19 в стране сейчас в разы ниже, чем весной. Впрочем, это не значит, что опасности нет. В Украине уже зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса "Дельта", который заразнее других вариантов вируса SARS-CoV-2", – написал Ляшко.

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Глава Минздрава подчеркнул, что волна заболевания штаммом "Дельта" может дойти и до Украины. Единственный способ защититься от этого – вакцинация.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно относительно уровня иммунной защиты человека.

Кроме того, в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

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