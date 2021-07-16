Стартует регистрация на экзамен по украинскому для чиновников: что нужно знать

С 16 июля 2021 года вступают в силу определенные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком начинается с 16 июля. Нацкомиссия по стандартам госязыка после сдачи экзамена выдает государственные сертификаты. Экзамены проводятся на специально созданных испытательных площадках, расположенных на территории Украины.

Об этом сообщает Национальная комиссия по стандартам госязыка.

Для чего необходимо получить сертификат

для выполнения служебных обязанностей (регистрация с 16.07),

для приобретения гражданства (регистрация с 19.07).

Что необходимо

Для сдачи экзамена и получения сертификата об уровне владения государственным языком, претенденту, начиная с 16 июля 2021 года, необходимо:

зарегистрироваться онлайн (https://exam.mova.gov.ua), отметив ФИО, дату, место и время сдачи экзамена;

прийти на зарегистрированное время выбранной локации с документом, идентифицирующим личность, и устройством КЭП;

сдать экзамен на онлайн-платформе.

Отметим, что результаты экзамена устанавливаются не позднее 15 календарных дней с даты сдачи экзамена. Уровень владения государственным языком подтверждает государственный сертификат.

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Запись о выдаче государственного сертификата заносится Комиссией в Реестр госсертификатов.

Напомним, что первый экзамен состоится 19 июля. Ответы на все популярные вопросы можно прочитать по ссылке.

Ранее мы писали, что изменилось в шоу-бизнесе, книгоиздании и туризме с 16 июля благодаря закону об украинском языке.