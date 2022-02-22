В Украине создали сервис, который показывает войска РФ на границе – карта

Украинцы могут следить за перемещением войск РФ на границе / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские программисты создали программку, которая следит за перемещениями российских войск на границе с Украиной. Информацию о технике берут со спутниковых снимков.

Об этом пишет "Сегодня".

Реклама

Что за сервис?

Волонтеры запустили платформу "Кордон.io", которая мониторит перемещение и дислокацию российских войск. Сейчас сервис работает в тестовом режиме. На карту можно посмотреть тут.

Система анализирует снимки со спутника Sentinel-1 и отмечает на них позиции войск оккупантов.

Скриншот карты

"Военное формирование или воинская часть РФ или РБ находятся точно в центре картинки. Любые белые пятна в этом регионе – это объекты, которые активно отражают радиоволны со спутника", – объясняют создатели сервиса.

Реклама

Волонтеры подчеркнули, что не публикуют внутренние разведданные. Они берут только информацию в открытом доступе.

"Наша цель – улучшить качество и оперативность информации, что может помочь вооруженным силам и уменьшить поток дезинформации", – пишут авторы проекта.

Обострение на Донбассе