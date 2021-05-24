Три месяца со старта вакцинации. Сколько украинцев получили прививку от COVID-19

В стране падают темпы вакцинации от COVID-19 – сколько прививок сделали за сутки – свежие данные Минздрава

Мужчине вводят вакцину / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За прошедшие сутки, 23 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 1325 человек. Это на 2178 меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 054 139 человек. Вакцинацию завершили уже 75 787 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.

В течение суток работали 28 мобильных бригад и 17 пунктов прививок.

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Инфографика Минздрава. Фото: moz.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в Украине прирост новых случаев COVID-19 за сутки резко уменьшился. Всего инфекцию подтвердили у 2 183 855 человек.

Также напомним, Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.