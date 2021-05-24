Три месяца со старта вакцинации. Сколько украинцев получили прививку от COVID-19

Мужчине вводят вакцину / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
За прошедшие сутки, 23 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 1325 человек. Это на 2178 меньше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 054 139 человек. Вакцинацию завершили уже 75 787 человек – они получили две дозы.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.
В течение суток работали 28 мобильных бригад и 17 пунктов прививок.
Инфографика Минздрава. Фото: moz.gov.ua
Инфографика Минздрава. Фото: moz.gov.ua
Ранее мы сообщали, что в Украине прирост новых случаев COVID-19 за сутки резко уменьшился. Всего инфекцию подтвердили у 2 183 855 человек.
Также напомним, Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.
Новости на эту же тему: