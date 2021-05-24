Українська
$ 27,46
33,48
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. Прирост новых случаев за сутки резко уменьшился

24 мая, 08:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

Коронавирус отступает. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS

Коронавирус отступает. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS

В Украине за последние сутки выявили 1334 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 1199 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Реклама

Об этом сообщает СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 183 855 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 68 украинцев (всего – 49 436). Вылечить удалось 1 957 560 инфицированных (6 999 – за последние сутки).

Инфографика Минздрава. Фото: Telegram-канал/Минздрав Украины

Инфографика Минздрава. Фото: Telegram-канал/Минздрав Украины

В тренде
Украину накроют дожди, но не везде. Где ждать непогоды (карта)
В Украине ожидается плохая погода. Фото: "Сегодня"
В тренде
Отбор кандидатов в САП и саммит ЕС – анонсы СЕГОДНЯ
Анонсы событий 24 мая. Коллаж "Сегодня"
В тренде
Расследование захвата самолета Беларусью и отравление детей во Франковске – главные новости за ночь
Главные новости ночи. Коллаж "Сегодня"

Реклама

Ранее мы сообщали, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Также напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Шар сильно трясло, а люди кричали
Шар сильно трясло, а люди кричали "Спасайте!" – эксклюзивные подробности трагедии в Каменец-ПодольскомУкраина
Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском: погибший и пятеро раненых (обновлено)
Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском: погибший и пятеро раненых (обновлено)Украина
В Украину придет долгожданная жара – прогноз погоды на ближайшие дни (карта)
В Украину придет долгожданная жара – прогноз погоды на ближайшие дни (карта)Украина
Стрельба в Кирилловке: один из раненых скончался (обновлено)
Стрельба в Кирилловке: один из раненых скончался (обновлено)Запорожье
В Италии нашли тело молодой украинки, убитой полгода назад: опознали по кольцу
В Италии нашли тело молодой украинки, убитой полгода назад: опознали по кольцуЕвросоюз
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять