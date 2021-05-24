Коронавирус в Украине. Прирост новых случаев за сутки резко уменьшился

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

Коронавирус отступает. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS

В Украине за последние сутки выявили 1334 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 1199 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 183 855 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 68 украинцев (всего – 49 436). Вылечить удалось 1 957 560 инфицированных (6 999 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Также напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинцев.

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