В Украине ухудшится погода: какие области завтра накроют дожди

В Украине19 августа погода будет разной во всех регионах. В центральных областях Украины и на западе будет облачно с прояснениями, а в восточных и южных областях ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Харькове, Киеве, Одессе, Днепре, Кропивницком, Запорожье пройдут дожди. Столбики термометров будут колебаться. Ночью покажут от 16 до 20 градусов, днем ​​поднимутся от 24 до 32 градусов тепла.

Во Львове и Карпатах осадков не ожидается. Температура воздуха ночью ожидается 9−11 градусов, днем ​​- 22−24.

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В столице ночью ожидается с дождем, а днем ​​будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 16−17 градусов, днем ​​поднимется до 21−23 градусов тепла.

Карта погоды по регионам. Фото: Укргидрометцентр

Температурные рекорды и аномальная погода

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская говорит, что такие капризы погоды связаны с таянием ледников.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала,каким будет климат Украины через 50 лет.

Напомним, на днях на Керчь обрушился мощный ливень – город снова затопило. Авто плавали по воде, частные дома и дворы ушли под воду.