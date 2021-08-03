Лето на этом закончится: народный синоптик дал прогноз на День Независимости

В августе погода обещает быть капризной – жара, похолодание и периодические ливни, но на 30-летие независимости будет хорошо

Украинцев ждет хорошая погода на праздник. Коллаж "Сегодня"

Украинцев к концу августа ждет еще потепление, но уже без адской жары. Ко Дню независимости в Украине будет под 30 градусов, а через пару дней дожди и похолодание. Об этом рассказал "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань

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По его словам, перед Днем Независимости снова потеплеет до 26-28 градусов – и лето на этом закончится.

Если парад в честь 30-й годовщины праздника еще состоится в нежаркий солнечный день, то через день-два резко похолодает. А попрощается с нами лето проливным дождем.

Леонид Горбань — человек уникальный. Ему скоро исполнится 82 года, и он — единственный в Украине, кто умеет спрогнозировать погоду на годы вперед. Еще он уникален потому, что по образованию не метеоролог, а... инженер-механик, подполковник, имеющий 34 года военной выслуги.

Он говорит, что вероятность его усредненного прогноза – около 75%, но среднесрочные погодные тенденции на каждый месяц прогноз показывает правильно. Прогнозировать осадки сложнее всего: обложные дожди осени-весны рассчитать легко, а вот летние дождики никогда не идут фронтом, не захватывают большие территории.

Народный синоптик дал прогноз погоды на август – говорит, в Украине будет сухо и жарко, но в конце месяца возможны проливные дожди.

– говорит, в Украине будет сухо и жарко, но в конце месяца возможны проливные дожди. Осенью Горбань прогнозирует два бабьих лета, морозы и ранний снег, а также рассказал, когда украинцам ждать первых морозов и какой приятный сюрприз нас ждет в октябре.

два бабьих лета, морозы и ранний снег, а также рассказал, когда украинцам ждать первых морозов и какой приятный сюрприз нас ждет в октябре. А вот зимой синоптик обещает ледяные дожди, лютые морозы и снежные бураны, но не обойдется из без потепления, причем сразу после Нового года.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 3 августа оказались обесточенными 129 населенных пунктов, больше всего в Сумской области – 60. Читайте также подробнее, что на днях натворила непогода в Украине.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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