Русский
$ 26,82
31,89
  1. Новини України

Літо на цьому закінчиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності

3 серпня 2021 11:05

Олександр Панченко , Сергій Мартинець

У серпні погода обіцяє бути примхливою – спека, похолодання і періодичні зливи, але на 30-річчя незалежності буде добре

Українців чекає гарна погода на свято. Колаж "Сьогодні"

Українців чекає гарна погода на свято. Колаж "Сьогодні"

Українців до кінця серпня чекає ще потепління, але вже без пекельної спеки. До Дня незалежності в Україні буде під 30 градусів, а через пару днів дощі і похолодання. Про це розповів "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань

Реклама

За його словами, перед Днем Незалежності знову потеплішає до 26-28 градусів – і літо на цьому закінчиться.

Якщо парад на честь 30-ї річниці свята ще відбудеться у неспекотний сонячний день, то через день-два різко похолодає. А попрощається з нами літо проливним дощем.

  • Леонід Горбань – людина унікальна. Йому скоро виповниться 82 роки, і він – єдиний в Україні, хто вміє спрогнозувати погоду на роки вперед. Ще він унікальний тому, що за освітою не метеоролог, а... інженер-механік, підполковник, який має 34 роки військової вислуги.
  • Він каже, що ймовірність його усередненого прогнозу – близько 75%, але середньострокові погодні тенденції на кожен місяць прогноз показує правильно. Прогнозувати опади найскладніше: обложні дощі осені-весни розрахувати легко, а от літні дощі ніколи не йдуть фронтом, що не захоплюють великі території.
  • Народний синоптик дав прогноз погоди на серпень – каже, в Україні буде сухо і спекотно, та наприкінці місяця можливі зливи.
  • Восени Горбань прогнозує два бабиних літа, морози і ранній сніг, а також розповів, коли українцям чекати перших морозів і який приємний сюрприз на нас чекає у жовтні.
  • А взимку синоптик обіцяє крижані дощі, люті морози і снігові бурани, але не обійдеться без потепління, причому відразу після Нового року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 3 серпня виявилися знеструмленими 129 населених пунктів, найбільше у Сумській області – 60. Читайте також детальніше, що днями наробила негода в Україні.

В тренді
Суд щодо Семенченка і зустріч міністра економіки з ЄБА – анонси СЬОГОДНІ
Суд розгляне апеляцію Семенченка, а Любченко зустрінеться з представниками ЄБА / колаж "Сьогодні"

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найбільш ймовірного Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Реклама

Також дивіться у нашому сюжеті, як негода вбила молоду пару у Львові:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україну йдуть похолодання і дощі. Якою буде погода 2 і 3 серпня – прогноз
В Україну йдуть похолодання і дощі. Якою буде погода 2 і 3 серпня – прогнозУкраїна
В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозами
В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозамиУкраїна
Опустелювання й аномальні зими. Яким буде клімат України через 50 років?
Опустелювання й аномальні зими. Яким буде клімат України через 50 років?Україна
Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)
Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)Україна
В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погода
В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погодаУкраїна
Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українців
Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українцівУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти