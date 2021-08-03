Літо на цьому закінчиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності

У серпні погода обіцяє бути примхливою – спека, похолодання і періодичні зливи, але на 30-річчя незалежності буде добре

Українців чекає гарна погода на свято. Колаж "Сьогодні"

Українців до кінця серпня чекає ще потепління, але вже без пекельної спеки. До Дня незалежності в Україні буде під 30 градусів, а через пару днів дощі і похолодання. Про це розповів "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань

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За його словами, перед Днем Незалежності знову потеплішає до 26-28 градусів – і літо на цьому закінчиться.

Якщо парад на честь 30-ї річниці свята ще відбудеться у неспекотний сонячний день, то через день-два різко похолодає. А попрощається з нами літо проливним дощем.

Леонід Горбань – людина унікальна. Йому скоро виповниться 82 роки, і він – єдиний в Україні, хто вміє спрогнозувати погоду на роки вперед. Ще він унікальний тому, що за освітою не метеоролог, а... інженер-механік, підполковник, який має 34 роки військової вислуги.

Він каже, що ймовірність його усередненого прогнозу – близько 75%, але середньострокові погодні тенденції на кожен місяць прогноз показує правильно. Прогнозувати опади найскладніше: обложні дощі осені-весни розрахувати легко, а от літні дощі ніколи не йдуть фронтом, що не захоплюють великі території.

Народний синоптик дав прогноз погоди на серпень – каже, в Україні буде сухо і спекотно, та наприкінці місяця можливі зливи.

– каже, в Україні буде сухо і спекотно, та наприкінці місяця можливі зливи. Восени Горбань прогнозує два бабиних літа, морози і ранній сніг, а також розповів, коли українцям чекати перших морозів і який приємний сюрприз на нас чекає у жовтні.

два бабиних літа, морози і ранній сніг, а також розповів, коли українцям чекати перших морозів і який приємний сюрприз на нас чекає у жовтні. А взимку синоптик обіцяє крижані дощі, люті морози і снігові бурани, але не обійдеться без потепління, причому відразу після Нового року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 3 серпня виявилися знеструмленими 129 населених пунктів, найбільше у Сумській області – 60. Читайте також детальніше, що днями наробила негода в Україні.

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Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найбільш ймовірного Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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