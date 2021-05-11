Темпы вакцинации после выходных уменьшились – за сутки ни одного вакцинированного в четырех регионах – данные Минздрава

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За прошедшие сутки, 10 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 2194 человека. Ни одной прививки не сделали в Луганской, Винницкой и Херсонской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 865 590 человек. Среди них двумя дозами – 695.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

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г. Киев – 0 прививок;

Винницкая область – 0 прививок;

Волынская область – 52 прививки;

Днепропетровская область – 452 прививки;

Донецкая область – 10 прививок;

Житомирская область – 54 прививки;

Закарпатская – 93 прививки;

Запорожская область – 24 прививки;

Ивано-Франковская область – 20 прививок;

Киевская область – 50 прививок;

Кировоградская область – 156 прививок;

Луганская область – 0 прививок;

Львовская область – 592 прививки;

Николаевская область – 107 прививок;

Одесская область – 90 прививок;

Полтавская область – 74 прививки;

Ровенская область – 40 прививок;

Сумская область – 66 прививок;

Тернопольская область – 80 прививок;

Харьковская область – 103 прививки;

Херсонская область – 0 прививок;

Хмельницкая область – 20 прививок;

Черкасская область – 11 прививок;

Черновицкая область – 30 прививок;

Черниговская область – 70 прививок.

Ранее мы сообщали, что в Украине уменьшился прирост новых случаев COVID-19 за сутки.

Также напомним, Украина вышла из третьей волны пандемии.