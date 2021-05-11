Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
За прошедшие сутки, 10 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 2194 человека. Ни одной прививки не сделали в Луганской, Винницкой и Херсонской областях, а также в Киеве.
Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Отмечается, что всего с начала кампании привито 865 590 человек. Среди них двумя дозами – 695.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.
В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:
- г. Киев – 0 прививок;
- Винницкая область – 0 прививок;
- Волынская область – 52 прививки;
- Днепропетровская область – 452 прививки;
- Донецкая область – 10 прививок;
- Житомирская область – 54 прививки;
- Закарпатская – 93 прививки;
- Запорожская область – 24 прививки;
- Ивано-Франковская область – 20 прививок;
- Киевская область – 50 прививок;
- Кировоградская область – 156 прививок;
- Луганская область – 0 прививок;
- Львовская область – 592 прививки;
- Николаевская область – 107 прививок;
- Одесская область – 90 прививок;
- Полтавская область – 74 прививки;
- Ровенская область – 40 прививок;
- Сумская область – 66 прививок;
- Тернопольская область – 80 прививок;
- Харьковская область – 103 прививки;
- Херсонская область – 0 прививок;
- Хмельницкая область – 20 прививок;
- Черкасская область – 11 прививок;
- Черновицкая область – 30 прививок;
- Черниговская область – 70 прививок.
Ранее мы сообщали, что в Украине уменьшился прирост новых случаев COVID-19 за сутки.
Также напомним, Украина вышла из третьей волны пандемии.
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