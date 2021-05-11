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В Украине падают темпы вакцинации от COVID-19. В некоторых регионах за сутки &ndash; ни одной прививки

11 мая, 08:40

Мария Дмитренко

Темпы вакцинации после выходных уменьшились – за сутки ни одного вакцинированного в четырех регионах – данные Минздрава

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За прошедшие сутки, 10 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 2194 человека. Ни одной прививки не сделали в Луганской, Винницкой и Херсонской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 865 590 человек. Среди них двумя дозами – 695.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 531 754 человека.

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

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Ранее мы сообщали, что в Украине уменьшился прирост новых случаев COVID-19 за сутки.

Также напомним, Украина вышла из третьей волны пандемии.

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