В Украине ужесточат въезд из-за штамма "Дельта". Какие правила введут

Для украинцев, которые получили хотя бы одну прививку, ограничений будет значительно меньше

Правила пересечения границы ужесточат из-за коронавируса / Фото: Сегодня

В Украине ужесточат правила пересечения границы из-за нового штамма коронавируса "Дельта".

Об этом глава Минздрава заявил во время заседания правительства.

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Министр отметил, что вспышка нового вируса уже началась в России. Чтобы не допустить распространения "Дельты" и в нашей стране, правила ужесточат.

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"Новые меры вступят в силу спустя семь дней после официальной публикации (документа. – Ред.), чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то инфицируется за границами нашей страны", - сказал он.

Какие правила введут

чтобы попасть в Украину, иностранцам нужно будет обязательно предъявить негативный результат ПЦР-теста и страховой полис;

украинцы, которые выехали из страны до публикации документа, смогут вернуться по тем же правилам;

украинцы смогут свободно пересекать границу, если получили хотя бы одну прививку против коронавируса;

если же человек не делал прививки, ему предложат установить приложение "Вдома" и уйти на 14-дневную самоизоляцию. Приложение начнет контролировать местоположение спустя 72 часа после установки, если за это время не придет негативный результат ПЦР-теста;

тщательнее всего будут проверять невакцинированных людей, приехавших из России и Индии. Им придется обязательно провести 14 дней на самоизоляции.

Напомним, что Нидерланды с 22 июля открыли границы для украинцев, следуя рекомендациям Совета ЕС о снятии ограничений.

Кроме того, Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию, а также открыла пункты пропуска с Украиной.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет: