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В Україні обмежать в'їзд через штам "Дельта". Які правила введуть

28 липня, 13:53

Тетяна Очеретяна

Для українців, які отримали хоча б одне щеплення, обмежень буде значно менше

Правила перетину кордону посилять через коронавірус / Фото: Сьогодні

В Україні посилять правила перетину кордону через новий штам коронавірусу "Дельта".

Про це глава МОЗ заявив під час засідання уряду.

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Міністр зазначив, що спалах нового вірусу вже почався в Росії. Щоб не допустити поширення "Дельти" і в нашій країні, правила посилять.

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"Нові заходи набудуть чинності через сім днів після офіційної публікації (документу, – Ред.), щоб знизити можливість поширення вірусу на території України, якщо хтось інфікується за межами нашої країни", – сказав він.

Які правила введуть

Нагадаємо, що Нідерланди з 22 липня відкрили кордони для українців, слідуючи рекомендаціям Ради ЄС про зняття обмежень.

Крім того, Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії, а також відкрила пункти пропуску з Україною.

До слова, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:

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