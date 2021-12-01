В Украине ужесточили карантин на горнолыжных курортах: новые правила

Сертификаты о вакцинации против коронавируса нужно брать на отдых в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине при заселении в гостиницы на горнолыжных курортах обязали предъявлять COVID-сертификаты.
Об этом свидетельствует постановление главного санитарного врача Игоря Кузина.
Теперь только с COVID-сертификатами
При заселении в отель на горнолыжном курорте необходимо иметь с собой один из документов:
- COVID-сертификат
- Отрицательный ПЦР-тест
- Справку о выздоровлении от коронавируса
Согласно обновленным правилам, проверка документов будет проводиться во время покупки или обмена абонемента на горнолыжное катание и горнолыжное снаряжение в специально организованных центрах.
Также рекомендуется выдавать туристам специальные значки, чтобы им не пришлось повторно предъявлять документы.
Кроме того, туристы обязаны носить защитные маски в закрытых помещениях и предъявлять COVID-документы во время требования.
Обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"
Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через программу "Дія", иначе будет штраф.
"Сотрудники учреждений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять его визуальное наличие на входе в заведение, необходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", — сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Для считывания не нужно устанавливать дополнительные программы, достаточно "Дії".