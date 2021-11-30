В Украине ввели новые правила поступления в вузы: что изменилось

Основной этап вступительной кампании будет в июле / Коллаж "Сегодня"

Министерство образования и науки обновило условия поступления в вузы для абитуриентов в 2022 году. Основной этап вступительной кампании пройдет в июле следующего года.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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Что поменяется при приеме для поступающих в следующем году:

дополнительный набор по контракту бакалавров на дневную форму обучения;

усовершенствование распределения объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам;

сокращение перечня бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие (теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО);

расширение сферы применения единого профессионального вступительного испытания в магистратуру с использованием технологий ВНО. В 2022 году его проведение запланировано для специальностей: 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08 "Право , 28 "Публичное управление и администрирование"; 29 "Международные отношения";

изменение перечня обязательных предметов для некоторых специальностей. Усилится роль математики при поступлении. Также произошли изменения в предметах для поступления на медицинские специальности. Вторым предметом поступающие смогут выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию;

для поступающих по специальности отрасли знаний 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.

ВНО на карантине. В Украине обновили правила тестирования

Украинское правительство 24 ноября изменила правила проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). Новые правила позволят более эффективно проводить тестирование в условиях карантина.

Новый документ будет больше соответствовать новым реалиям – жизни в условиях карантина.

Также власти определили, как можно привлекать педагогов к проведению ВНО с использованием организационно-технологических процессов.

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