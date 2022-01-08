В Украине выбросят почти 600 тыс. доз вакцин: в чем причина

Украина передаст на утилизацию около 600 тысяч доз вакцин / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине истек срок годности у 561 729 доз вакцины AztraZeneca. А еще в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает РБК-Украина.

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Отметим, что в 2021 году в Украину поступило свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

В июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, которая была закуплена за средства государственного бюджета.

Эта партия была признана непригодной для использования.

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Что будет с вакциной

"По состоянию на 05.01.2022 г. 561 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - говорится в сообщении.

Украина в этом году получит 42 млн доз вакцин от COVID-19

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"В Украины есть договоренности на поставку почти 42 миллионов доз вакцины против COVID-19", – отметил санврач.

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Он добавил, что речь идет о 25 миллионах доз вакцины от Pfizer, 6,5 миллиона доз препарата Coronavac и 10 миллионах доз, которые поступят по механизму COVAX.

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