Содержат в себе вирус и учат организм бороться: как работают доступные в Украине COVID-вакцины

Вакцины содержат убитый вирус, его частицу или инструкцию по противодействию вирусу

В Украине доступны вакцины от COVID-19 трех типов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вакцины от коронавируса, доступные в Украине, действительно знакомят организм человека с возбудителем коронавирусной инфекции. Однако они не могут вызвать заболевание.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Какие вакцины есть в Украине

В настоящее время доступны вакцины от COVID-19 трех типов:

мРНК (Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna),

векторная (AstraZeneca),

инактивированная (СoronaVac от Sinovac Biotech).

Каждая из этих вакцин прошла все необходимые этапы клинических исследований и одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Как действуют вакцины на организм человека

"Все вакцины знакомят наш организм с возбудителем инфекции и учат бороться с ним. Вакцины содержат в себе убитый вирус, его частицу или инструкцию по противодействию вирусу, которые не могут вызвать заболевание", – объяснил доктор-инфекционист Центральной городской больницы города Ровно Олег Степчин.

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Прежде чем получить разрешение на использование, все вакцины подлежат очень серьезному тестированию и проверкам на безопасность.

Как удалось так быстро разработать вакцины от коронавируса

Вакцины от COVID-19 разработали менее чем через год. Но используемые для них технологии существовали уже несколько десятков лет.

"Так, первую инактивированную вакцину создали еще в 50-х годах, над векторными вакцинами работали еще с 80-х, а над мРНК-вакцинами – с начала 90-х годов. Поэтому у ученых было все готово для того, чтобы быстро создать безопасную и эффективную вакцину от COVID-19", – отмечает директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Башкатова.

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