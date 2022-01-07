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Містять у собі вірус та вчать організм боротися: як працюють доступні в Україні COVID-вакцини

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 січня, 14:04
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Вакцини містять у собі вбитий вірус, його частинку або інструкцію з протидії вірусу
В Україні доступні вакцини від COVID-19 трьох типів.
В Україні доступні вакцини від COVID-19 трьох типів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вакцини від коронавірусу, доступні в Україні, дійсно знайомлять організм людини зі збудником коронавірусної інфекції. Однак вони не можуть спричинити захворювання.

Про це повідомили у МОЗ.

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Які вакцини є в Україні

Наразі доступні вакцини від COVID-19 трьох типів:

  • мРНК (Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna),
  • векторна (AstraZeneca),
  • інактивована (СoronaVac від Sinovac Biotech).

Кожна з цих вакцин пройшла всі необхідні етапи клінічних досліджень та схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Як діють вакцини на організм людини

"Усі вакцини знайомлять наш організм зі збудником інфекції та вчать боротися з ним. Вакцини містять у собі вбитий вірус, його частинку або інструкцію з протидії вірусу, які не можуть спричинити захворювання", – пояснив лікар-інфекціоніст Центральної міської лікарні міста Рівне Олег Степчин.

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Перш ніж отримати дозвіл на використання, усі вакцини підлягають дуже суворому тестуванню та перевіркам на безпеку.

Як вдалося так швидко розробити вакцини від коронавірусу

Вакцини від COVID-19 розробили менш ніж за рік. Але технології, які використовували для них, існували вже декілька десятків років.

"Так, першу інактивовану вакцину створили ще у 50-х роках, над векторними вакцинами працювали ще з 80-х, а над мРНК-вакцинами – з початку 90-х років. Тож у науковців було все готове для того, щоб швидко створити безпечну та ефективну вакцину від COVID-19", – наголошує директорка департаменту фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ Тетяна Башкатова.

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