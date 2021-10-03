Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

В Украине за день вакцинировали против COVID-19 почти 53 тысячи человек

Юлия Гаврилюк
3 октября, 08:59
С начала прививочной кампании привито 7 173 270 человек, из них получили одну дозу – 7 173 268 человек

52 990 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 2 октября вакцинировали 52 990 человек против COVID-19. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы – 24 190 человек.

Об этом пишет Минздрав.

Реклама

В течение суток работали:

  • 500 мобильных бригад;
  • 1706 пунктов прививки;
  • 385 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинировали 7 173 270 человек, из них получили одну дозу – 7 173 268 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 755 315 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 928 583 прививки.

Реклама

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 220 случаев;
  • Винницкая область – 117 случаев;
  • Волынская область – 170 случаев;
  • Днепропетровская область – 855 случаев;
  • Донецкая область – 402 случая;
  • Житомирская область – 363 случая;
  • Закарпатская область – 22 случая;
  • Запорожская область – 224 случая;
  • Ивано-Франковская область – 191 случай;
  • Киевская область – 147 случаев;
  • Кировоградская область – 73 случая;
  • Луганская область – 165 случаев;
  • Львовская область – 536 случаев;
  • Николаевская область – 348 случаев;
  • Одесская область – 571 случай;
  • Полтавская область – 73 случая;
  • Ровенская область – 131 случай;
  • Сумская область – 334 случая;
  • Тернопольская область – 360 случаев;
  • Харьковская область – 1073 случая;
  • Херсонская область – 347 случаев;
  • Хмельницкая область – 427 случаев;
  • Черкасская область – 165 случаев;
  • Черновицкая область – 462 случая;
  • Черниговская область – 191 случай.

Всего в Украине за последние сутки выявили 7967 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Читайте также:

Реклама

Реклама