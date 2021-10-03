В Украине за день вакцинировали против COVID-19 почти 53 тысячи человек

52 990 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 2 октября вакцинировали 52 990 человек против COVID-19. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы – 24 190 человек.

Об этом пишет Минздрав.

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В течение суток работали:

500 мобильных бригад;

1706 пунктов прививки;

385 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинировали 7 173 270 человек, из них получили одну дозу – 7 173 268 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 755 315 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 928 583 прививки.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 220 случаев;

Винницкая область – 117 случаев;

Волынская область – 170 случаев;

Днепропетровская область – 855 случаев;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 363 случая;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 224 случая;

Ивано-Франковская область – 191 случай;

Киевская область – 147 случаев;

Кировоградская область – 73 случая;

Луганская область – 165 случаев;

Львовская область – 536 случаев;

Николаевская область – 348 случаев;

Одесская область – 571 случай;

Полтавская область – 73 случая;

Ровенская область – 131 случай;

Сумская область – 334 случая;

Тернопольская область – 360 случаев;

Харьковская область – 1073 случая;

Херсонская область – 347 случаев;

Хмельницкая область – 427 случаев;

Черкасская область – 165 случаев;

Черновицкая область – 462 случая;

Черниговская область – 191 случай.

Всего в Украине за последние сутки выявили 7967 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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