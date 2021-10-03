В Украине за день вакцинировали против COVID-19 почти 53 тысячи человек

52 990 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине 2 октября вакцинировали 52 990 человек против COVID-19. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированы – 24 190 человек.
Об этом пишет Минздрав.
В течение суток работали:
- 500 мобильных бригад;
- 1706 пунктов прививки;
- 385 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании вакцинировали 7 173 270 человек, из них получили одну дозу – 7 173 268 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 755 315 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 928 583 прививки.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 220 случаев;
- Винницкая область – 117 случаев;
- Волынская область – 170 случаев;
- Днепропетровская область – 855 случаев;
- Донецкая область – 402 случая;
- Житомирская область – 363 случая;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 224 случая;
- Ивано-Франковская область – 191 случай;
- Киевская область – 147 случаев;
- Кировоградская область – 73 случая;
- Луганская область – 165 случаев;
- Львовская область – 536 случаев;
- Николаевская область – 348 случаев;
- Одесская область – 571 случай;
- Полтавская область – 73 случая;
- Ровенская область – 131 случай;
- Сумская область – 334 случая;
- Тернопольская область – 360 случаев;
- Харьковская область – 1073 случая;
- Херсонская область – 347 случаев;
- Хмельницкая область – 427 случаев;
- Черкасская область – 165 случаев;
- Черновицкая область – 462 случая;
- Черниговская область – 191 случай.
Всего в Украине за последние сутки выявили 7967 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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