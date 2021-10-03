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В Україні за день вакцинували проти COVID-19 майже 53 тисячі людей

Юлія Гаврилюк
3 жовтня, 08:59
З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу – 7 173 268 осіб

52 990 людей вакциновано проти COVID-19 за добу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 2 жовтня вакцинували 52 990 людей проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані – 24 190 осіб.

Про це пише МОЗ.

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Протягом доби працювали:

  • 500 мобільних бригад;
  • 1706 пунктів щеплення;
  • 385 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу – 7 173 268 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 755 315 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 928 583 щеплення.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м Київ – 220 випадків;
  • Вінницька область – 117 випадків;
  • Волинська область – 170 випадків;
  • Дніпропетровська область – 855 випадків;
  • Донецька область – 402 випадки;
  • Житомирська область – 363 випадки;
  • Закарпатська область – 22 випадки;
  • Запорізька область – 224 випадки;
  • Івано-Франківська область – 191 випадок;
  • Київська область – 147 випадків;
  • Кіровоградська область – 73 випадки;
  • Луганська область – 165 випадків;
  • Львівська область – 536 випадків;
  • Миколаївська область – 348 випадків;
  • Одеська область – 571 випадок;
  • Полтавська область – 73 випадки;
  • Рівненська область – 131 випадок;
  • Сумська область – 334 випадки;
  • Тернопільська область – 360 випадків;
  • Харківська область – 1073 випадки;
  • Херсонська область – 347 випадків;
  • Хмельницька область – 427 випадків;
  • Черкаська область – 165 випадків;
  • Чернівецька область – 462 випадки;
  • Чернігівська область – 191 випадок.

Всього в Україні за останню добу виявили 7 967 нових випадків інфікування коронавірусом.

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