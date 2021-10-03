В Україні за день вакцинували проти COVID-19 майже 53 тисячі людей

52 990 людей вакциновано проти COVID-19 за добу / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні 2 жовтня вакцинували 52 990 людей проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані – 24 190 осіб.
Про це пише МОЗ.
Протягом доби працювали:
- 500 мобільних бригад;
- 1706 пунктів щеплення;
- 385 центрів вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу – 7 173 268 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 755 315 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 928 583 щеплення.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м Київ – 220 випадків;
- Вінницька область – 117 випадків;
- Волинська область – 170 випадків;
- Дніпропетровська область – 855 випадків;
- Донецька область – 402 випадки;
- Житомирська область – 363 випадки;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 224 випадки;
- Івано-Франківська область – 191 випадок;
- Київська область – 147 випадків;
- Кіровоградська область – 73 випадки;
- Луганська область – 165 випадків;
- Львівська область – 536 випадків;
- Миколаївська область – 348 випадків;
- Одеська область – 571 випадок;
- Полтавська область – 73 випадки;
- Рівненська область – 131 випадок;
- Сумська область – 334 випадки;
- Тернопільська область – 360 випадків;
- Харківська область – 1073 випадки;
- Херсонська область – 347 випадків;
- Хмельницька область – 427 випадків;
- Черкаська область – 165 випадків;
- Чернівецька область – 462 випадки;
- Чернігівська область – 191 випадок.
Всього в Україні за останню добу виявили 7 967 нових випадків інфікування коронавірусом.
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