В Україні за день вакцинували проти COVID-19 майже 53 тисячі людей

52 990 людей вакциновано проти COVID-19 за добу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 2 жовтня вакцинували 52 990 людей проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані – 24 190 осіб.

Про це пише МОЗ.

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Протягом доби працювали:

500 мобільних бригад;

1706 пунктів щеплення;

385 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу – 7 173 268 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 755 315 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 928 583 щеплення.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

м Київ – 220 випадків;

Вінницька область – 117 випадків;

Волинська область – 170 випадків;

Дніпропетровська область – 855 випадків;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 363 випадки;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 224 випадки;

Івано-Франківська область – 191 випадок;

Київська область – 147 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 165 випадків;

Львівська область – 536 випадків;

Миколаївська область – 348 випадків;

Одеська область – 571 випадок;

Полтавська область – 73 випадки;

Рівненська область – 131 випадок;

Сумська область – 334 випадки;

Тернопільська область – 360 випадків;

Харківська область – 1073 випадки;

Херсонська область – 347 випадків;

Хмельницька область – 427 випадків;

Черкаська область – 165 випадків;

Чернівецька область – 462 випадки;

Чернігівська область – 191 випадок.

Всього в Україні за останню добу виявили 7 967 нових випадків інфікування коронавірусом.

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