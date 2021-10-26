В Украине за превышение скорости могут лишать прав: подробности

В населенных пунктах действует ограничение 50 км/ч / Коллаж "Сегодня"

В Украине за нарушение скоростного режимав населенных пунктах водителей хотят лишать "прав". Соответствующий законопроект уже зарегистрировали.

Об этом сообщает сайт Верховной рады.

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Детали

Зарегистрировали законопроект 22 октября. Он называется "Проект Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах)".

Наказания за превышение скорости в населенных пунктах

За превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев;

За превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.

Какие наказания сейчас

В населенных пунктах действует ограничение 50 км/ч. Сейчас при превышении разрешенной скорости на 20 км/ч штраф составляет 340 гривен, а на 50 км/ч – 1700 грн.

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