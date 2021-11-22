В Украине за сутки обнаружили более 7 тыс. новых COVID-случаев

Статистика коронавируса в Украине усугубилась. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 2501 человек;
- летальных исходов – 326;
- выздоровели – 10 540 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 340 407 человек;
- выздоровели – 2 773 490 человек;
- летальных исходов – 81 598.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 358 случаев;
Винницкая область – 384 случая;
Волынская область – 340 случаев;
Днепропетровская область – 864 случая;
Донецкая область – 402 случая;
Житомирская область – 385 случаев;
Закарпатская область – 190 случаев;
Запорожская область – 446 случаев;
Ивано-Франковская область – 102 случая;
Киевская область – 343 случая;
Кировоградская область – 190 случаев;
Луганская область – 37 случаев;
Львовская область – 397 случаев;
Николаевская область – 655 случаев;
Одесская область – 451 случай;
Полтавская область – 287 случаев;
Ровенская область – 161 случай;
Сумская область – 205 случаев;
Тернопольская область – 156 случаев;
Харьковская область – 330 случаев;
Херсонская область – 54 случая;
Хмельницкая область – 195 случаев;
Черкасская область – 272 случая;
Черновицкая область – 121 случай;
Черниговская область – 139 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Ранее мы писали:
- На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
- В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.