В Украине за сутки обнаружили более 7 тыс. новых COVID-случаев

Статистика коронавируса в Украине усугубилась. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализирован – 2501 человек;

летальных исходов – 326;

выздоровели – 10 540 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 340 407 человек;

выздоровели – 2 773 490 человек;

летальных исходов – 81 598.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 358 случаев;

Винницкая область – 384 случая;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 864 случая;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 385 случаев;

Закарпатская область – 190 случаев;

Запорожская область – 446 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 343 случая;

Кировоградская область – 190 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Львовская область – 397 случаев;

Николаевская область – 655 случаев;

Одесская область – 451 случай;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровенская область – 161 случай;

Сумская область – 205 случаев;

Тернопольская область – 156 случаев;

Харьковская область – 330 случаев;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 195 случаев;

Черкасская область – 272 случая;

Черновицкая область – 121 случай;

Черниговская область – 139 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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