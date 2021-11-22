За добу в Україні виявили понад 7 тис. нових COVID-випадків

Статистика коронавірусу в Україні посилилася. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Із них дітей – 579, а медпрацівників – 74.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2501 особа;
- летальних випадків – 326;
- одужало – 10 540 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 340 407 осіб;
- одужало – 2 773 490 осіб;
- летальних випадків – 81 598.
Раніше ми писали:
- На Закарпатті придумали схему, як вакцинувати українців, які купили підроблені сертифікати або мають справжні, але щеплення не робили.
- В Україні противники вакцинації в Мережі поширюють чутки про те, нібито щеплення проти коронавірусу увійде до ДНК матері та її дитини. Проте медики пояснюють, що правди у цьому немає.