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За добу в Україні виявили понад 7 тис. нових COVID-випадків

Софія Ковнір
22 листопада, 08:13
За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 340 407 осіб

Статистика коронавірусу в Україні посилилася. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Із них дітей – 579, а медпрацівників – 74.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2501 особа;
  • летальних випадків – 326;
  • одужало – 10 540 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 340 407 осіб;
  • одужало – 2 773 490 осіб;
  • летальних випадків – 81 598.

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