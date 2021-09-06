В Украине после выходных резко упал прирост COVID-больных. Данные за сутки

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 773 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 606 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 298 307 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 18 жителей Украины (всего – 54 001). Вылечить удалось 2 213 177 инфицированных (457 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки);

Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

Изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Лучше всего они действуют у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Также напомним, Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: