В Украине за сутки зафиксировали почти 5 тысяч случаев COVID-19

В Украине за сутки выявили 4 821 новых случаев коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за последние сутки выявили 4821 новый случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 460 010 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 114 жителя Украины (всего – 56 889). Вылечить удалось 2 264 523 инфицированных (1116 – за последние сутки).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.
Количество инфицированных в регионах за сутки:
- г. Киев – 169 случаев;
- Винницкая область – 95 случаев;
- Волынская область – 203 случая;
- Днепропетровская область – 393 случая;
- Донецкая область – 259 случаев;
- Житомирская область – 301 случай;
- Закарпатская область – 28 случаев;
- Запорожская область – 294 случая;
- Ивано-Франковская область – 108 случаев;
- Киевская область – 106 случаев;
- Кировоградская область – 22 случая;
- Луганская область – 85 случаев;
- Львовская область – 295 случаев;
- Николаевская область – 221 случай;
- Одесская область – 215 случаев;
- Полтавская область – 67 случаев;
- Ровенская область – 80 случаев;
- Сумская область – 241 случай;
- Тернопольская область – 239 случаев;
- Харьковская область – 592 случая;
- Херсонская область – 158 случаев;
- Хмельницкая область – 88 случаев;
- Черкасская область – 94 случая;
- Черновицкая область – 410 случаев;
- Черниговская область – 58 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Симптомы коронавируса
По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 влияет на разные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести и им не требуется госпитализация.
Часто наблюдаются следующие симптомы:
- повышенная температура;
- кашель;
- утомляемость;
- потеря обоняния и вкусовых ощущений.
У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:
- боль в горле;
- головная боль;
- различные другие болевые ощущения;
- диарея;
- сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног;
- покраснение или раздражение глаз.
Симптомы тяжелой формы заболевания:
- одышка;
- нарушение речи, двигательных функций или спутанность сознания;
- боль в грудной клетке.
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