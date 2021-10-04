В Украине за сутки зафиксировали почти 5 тысяч случаев COVID-19

В Украине за сутки выявили 4 821 новых случаев коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 4821 новый случай инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 460 010 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 114 жителя Украины (всего – 56 889). Вылечить удалось 2 264 523 инфицированных (1116 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

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Количество инфицированных в регионах за сутки:

г. Киев – 169 случаев;

Винницкая область – 95 случаев;

Волынская область – 203 случая;

Днепропетровская область – 393 случая;

Донецкая область – 259 случаев;

Житомирская область – 301 случай;

Закарпатская область – 28 случаев;

Запорожская область – 294 случая;

Ивано-Франковская область – 108 случаев;

Киевская область – 106 случаев;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 295 случаев;

Николаевская область – 221 случай;

Одесская область – 215 случаев;

Полтавская область – 67 случаев;

Ровенская область – 80 случаев;

Сумская область – 241 случай;

Тернопольская область – 239 случаев;

Харьковская область – 592 случая;

Херсонская область – 158 случаев;

Хмельницкая область – 88 случаев;

Черкасская область – 94 случая;

Черновицкая область – 410 случаев;

Черниговская область – 58 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Симптомы коронавируса

По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 влияет на разные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести и им не требуется госпитализация.

Часто наблюдаются следующие симптомы:

повышенная температура;

кашель;

утомляемость;

потеря обоняния и вкусовых ощущений.

У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:

боль в горле;

головная боль;

различные другие болевые ощущения;

диарея;

сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног;

покраснение или раздражение глаз.

Симптомы тяжелой формы заболевания:

одышка;

нарушение речи, двигательных функций или спутанность сознания;

боль в грудной клетке.

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