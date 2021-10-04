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В Україні за добу зафіксували майже 5 тисяч випадків COVID-19

Юлія Гаврилюк
4 жовтня, 08:17
В Україні з початку епідемії коронавірусів заразилися 2 460 010 людей – 56 889 померли від хвороби

В Україні за добу виявили 4 821 нових випадків коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 4 821 новий випадок інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 460 010 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 114 жителів України (всього – 56 889). Вилікувати вдалося 2 264 523 інфікованих (1 116 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

Кількість інфікованих в регіонах за добу:

  • м. Київ – 169 випадків;
  • Вінницька область – 95 випадків;
  • Волинська область – 203 випадки;
  • Дніпропетровська область – 393 випадки;
  • Донецька область – 259 випадків;
  • Житомирська область – 301 випадок;
  • Закарпатська область – 28 випадків;
  • Запорізька область – 294 випадки;
  • Івано-Франківська область – 108 випадків;
  • Київська область – 106 випадків;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 85 випадків;
  • Львівська область – 295 випадків;
  • Миколаївська область – 221 випадок;
  • Одеська область – 215 випадків;
  • Полтавська область – 67 випадків;
  • Рівненська область – 80 випадків;
  • Сумська область – 241 випадок;
  • Тернопільська область – 239 випадків;
  • Харківська область – 592 випадки;
  • Херсонська область – 158 випадків;
  • Хмельницька область – 88 випадків;
  • Черкаська область – 94 випадки;
  • Чернівецька область – 410 випадків;
  • Чернігівська область – 58 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Симптоми коронавірусу

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей в різному ступені. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості, і їм не потрібна госпіталізація.

Часто спостерігаються такі симптоми:

  • підвищена температура;
  • кашель;
  • стомлюваність;
  • втрата нюху і смакових відчуттів.

У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

  • біль в горлі;
  • головний біль;
  • різні інші больові відчуття;
  • діарея;
  • висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;
  • почервоніння або подразнення очей.

  • Симптоми тяжкої форми захворювання:

  • задишка;
  • порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;
  • біль в грудній клітці.

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