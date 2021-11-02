В Украине заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД (список)

В Украине увеличится количество камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД/Коллаж: Сегодня
Уже с 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщает МВД Украины.
Камеры автоматической фиксации заработают на дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области.
Город Херсон:
- ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;
- ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;
- ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й армии;
- Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайная.
Город Одесса:
- Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;
- Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;
- ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;
- Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;
- просп. Небесной Сотни, 4 направление направления прибора ул. Левитана;
- Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;
- просп. Шевченко, 4-е направление прибора ул. Семинарская;
- просп. Добровольского, 123-я направление прибора ул. Генерала Бочарова;
- ул. Семена Палия, 25-а направление направления прибора Южная дорога.
Город Хмельницкий:
- Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавская;
- ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;
- просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе.
Запорожская область:
- на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;
- на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.
За превышение скорости могут лишить прав?
В Украине за нарушение скоростного режима в населенных пунктах водителей хотят лишать прав. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали. Он называется "Проект Закона о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах)".
Наказания за превышение скорости в населенных пунктах:
- За превышение скорости в населенном пункте более чем на 50 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.
- За превышение скорости в населенном пункте более чем на 70 км/ч – лишение права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.
Какие наказания сейчас?
В населенных пунктах действует ограничение скорости до 50 км/ч. При превышении разрешенной скорости на 20 км/ч штраф составляет 340 гривен, на 50 км/ч – 1700 грн.
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