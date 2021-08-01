В украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19

Такая же проблема есть и в других странах Европы – остатки препаратов значат, что очистные сооружения не справляются

После начала эпидемии коронавируса в наших водах появились следы препаратов от ковида. Коллаж "Сегодня"

В украинских реках обнаружили много остатков медицинских препаратов для лечения COVID-19. Вещества нашли во время анализа трех главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения – Днепра, Днестра и Северского Донца.

Об этом заявил замминистра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев в эфире телеканала "Дом".

Изменения состояния воды связаны с пандемией коронавируса.

"Ковидных" препаратов очень много. То, что входит в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - акцентировал Хорев.

Однако такая проблема не только в Украине, а во всей Европе.

"В Европе происходит то же самое (...) Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде – это значит, что плохо работают очистные сооружения. В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - добавил замминистра.

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Что еще особенного в наших водах?

В реках отмечается очень большое количество цинка. Однако есть предположение, что это вообще естественное состояние, потому что такие показатели во всех наших водах.

Однако есть предположение, что это вообще естественное состояние, потому что такие показатели во всех наших водах. В воде есть пестициды, но не в большом количестве.

но не в большом количестве. Фиксируются и металлы, при этом в воде практически нет ртути. И это очень хорошо, в Европе с этим постоянно борются.

И это очень хорошо, в Европе с этим постоянно борются. Очень большая проблема – наличие фосфатов, которые применяются при производстве моющих средств. Очистные сооружения с ними не могут справиться.

Хорев уточнил, что по сравнению со странами Европы "у нас не самая плохая ситуация".

Напомним, ранее в США одобрили новое лекарство от COVID-19.

А в Индии создали лекарство от COVID-19 в виде порошка.

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