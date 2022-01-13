В Украину идет непогода: людей предупредили об опасности

На западе страны ожидается ветер / Фото: Коллаж: Сегодня
В западных областях Украины 13 января объявили штормовое предупреждение. В части областей ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с" , – говорится в предупреждении.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый
Предупреждение объявлено в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В Украину идут сильные морозы
13 января в Украине еще будут присутствовать морозы, но в некоторых областях синоптики прогнозируют потепление Также украинцев предупредили о штормовом ветре.
Где будет прохладнее
Ближайшая ночь в Украине будет холодной. Столбики термометров опустятся до -19 градусов, а на севере и северо-востоке температура воздуха будет от -18 до -24 градусов. Днем в большинстве областей следует ожидать от -4 до -9 градусов.
В западных областях 13 января начнется потепление. Там температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Где ждать осадков
Ветер удержится северо-западного направления, порывистый. Небольшой снег 13 января будет только в Карпатах, а также на севере и в центре.
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