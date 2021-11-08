В Украину идут морозы до -6: где и когда ждать похолодания (карта)

Где в Украине будут морозы / Коллаж "Сегодня"

В Украине синоптики на этой неделе обещают ночью заморозки до -6. В то же время вскоре может выпасть снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Погода 9 ноября

На западе ожидается +2 -8 градусов, а ночью +1 -4. На востоке температура воздуха составит 1-10 градусов тепла, а ночью 1-8 тепла.

В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +2 до +6 градусов, ночью температура воздуха опустится до 0-4 тепла. На юге — 6-13 градусов тепла, а ночью 5-10.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Реклама

Погода 10 ноября

На западе ожидается +4 -11 градусов, а ночью от -1 до -6. На востоке температура воздуха составит 0-4 градусов тепла, а ночью от +1 до -6.

В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +1 до +4 градусов, ночью температура воздуха опустится до -6. На юге — 3-6градусов тепла, а ночью от 0 до -2.

Прогноз погоды в Украине на 10 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Реклама

Погода 11 ноября

На западе ожидается +4 -9 градусов, а ночью от -1 до -4. На востоке температура воздуха составит 1-5 градусов тепла, а ночью от -2 до -6.

В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +3 до +7 градусов, ночью температура воздуха опустится до -6. На юге — 3-7 градусов тепла, а ночью от -1 до -4.

Прогноз погоды в Украине на 11 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Погода 12 ноября

На западе ожидается +4 -9 градусов, а ночью от +3 до -1. На востоке температура воздуха составит 2-5 градусов тепла, а ночью от 0 до -5.

В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +3 до +7 градусов, ночью температура воздуха опустится до -3. На юге — 6-9 градусов тепла, а ночью от 0 до +3.

Прогноз погоды в Украине на 12 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

Ранее мы писали: