В Україну йдуть морози до -6: де і коли чекати на похолодання (карта)

Де в Україні будуть морози / Колаж "Сьогодні"

В Україні синоптики цього тижня обіцяють уночі заморозки до -6. Водночас незабаром може випасти сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода 9 листопада

На заході очікується +2-8 градусів, а вночі +1-4. На сході температура повітря становитиме 1-10 градусів тепла, а вночі 1-8 тепла.

У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +2 до +6 градусів, вночі температура повітря опуститься до 0-4 тепла. На півдні – 6-13 градусів тепла, а вночі 5-10.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Погода 10 листопада

На заході очікується +4-11 градусів, а вночі від -1 до -6. На сході температура повітря становитиме 0-4 градусів тепла, а вночі від +1 -6.

У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +4 градусів, вночі температура повітря опуститься до -6. На півдні – 3-6 градусів тепла, а вночі від 0 до -2.

Прогноз погоди в Україні на 10 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Погода 11 листопада

На заході очікується +4-9 градусів, а вночі від -1 до -4. На сході температура повітря становитиме 1-5 градусів тепла, а вночі від -2 до -6.

У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +7 градусів, вночі температура повітря опуститься до -6. На півдні – 3-7 градусів тепла, а вночі від -1 до -4.

Прогноз погоди в Україні на 11 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру

Погода 12 листопада

На заході очікується +4-9 градусів, а вночі від +3 до -1. На сході температура повітря становитиме 2-5 градусів тепла, а вночі від 0 до -5.

У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +7 градусів, вночі температура повітря опуститься до -3. На півдні – 6-9 градусів тепла, а вночі від 0 до +3.

Прогноз погоди в Україні на 12 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру

Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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