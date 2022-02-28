В Украину из Беларуси летят истребители (видео)

Истребители полетели в сторону Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Украину со стороны Беларуси вылетели истребители. Их сняли на видео жители города Жлобино.
Ролик опубликовали в Telegram-канале Госспецсвязи.
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"Истребители из Беларуси сейчас летят в сторону Украины. Видео из Жлобино (Гомельская область)", — говорится в сообщении.
Украина подала в суд на РФ
Украина официально подала искпротив Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.
Для поддержания этого дела нужно фиксировать:
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
- факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
- факты захвата/ограбления вашего имущества;
- факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
- факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
- использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
- использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.
"Врага ждет Гаага! Борем инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.