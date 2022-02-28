В Україну з Білорусі летять винищувачі (відео)

Винищувачі полетіли в сторону України/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україну з боку Білорусі вилетіли винищувачі. Їх зняли на відео жителі міста Жлобине.

Ролик опублікували в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

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"Винищувачі з Білорусі зараз летять у бік України. Відео зі Жлобиного (Гомельська область)", — йдеться в повідомленні.

України подала до суду на РФ

Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

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