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В Україну з Білорусі летять винищувачі (відео)

Володимир Козир
28 лютого, 02:53
Ворог перекидає свою техніку через сусідню країну

Винищувачі полетіли в сторону України/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україну з боку Білорусі вилетіли винищувачі. Їх зняли на відео жителі міста Жлобине.

Ролик опублікували в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

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Деталі

"Винищувачі з Білорусі зараз летять у бік України. Відео зі Жлобиного (Гомельська область)", — йдеться в повідомленні.

України подала до суду на РФ

Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

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  • пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
  • поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
  • факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
  • факти захоплення/пограбування вашого майна;
  • факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
  • факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
  • використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
  • використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", — йдеться у повідомленні.

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