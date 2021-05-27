В Украину привезли вакцину Johnson&Johnson. Кто получит незарегистрированный в стране препарат?

Разрешение на ввоз вакцины дал Минздрав, однако она еще не зарегистрирована в Украине

500 доз вакцины от коронавируса Janssen производства компании Johnson&Johnson доставили в Украину.

Разрешение на ввоз вакцины, которая еще не зарегистрирована в Украине, дало Министерство здравоохранения, передает "Укринформ".

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, эти вакцины будут использоваться для вакцинации работников частной компании из США.

"500 доз этой вакцины были завезены на территорию нашего государства согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов исключительно для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима", – отметили в Минздраве.

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К слову, сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому вакцинация сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на территорию Соединенных Штатов.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 193 367 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 183 украинца.

Также сообщалось, что Украина получит 50 млн евро на проведение вакцинации от коронавирус. Средства предоставит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).