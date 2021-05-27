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Более 15 тысяч прививок за сутки. Как проходит вакцинация от COVID-19 в Украине

27 мая, 09:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается – сколько прививок сделали за сутки – Минздрав опубликовал свежие данные

За прошедшие сутки, 26 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 15 131 человека. Это на 1256 меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 1 099 713 человек. Вакцинацию завершили уже 107 524 человека – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 593 041 человек.

В течение суток работали 276 мобильных бригад и 343 пункта прививок.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 193 367 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 183 украинца.

Также напомним, в Украине разрабатывают вакцину от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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