"Укрзалізниця" снабдила ВСУ вагонами-рефрижераторами: рассчитаны на 10 тысяч тел врагов

Фото: коллаж: "Сегодня"
"Укрзалізниця" предоставила Вооруженным силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза убитых российских оккупантов.
Об этом сообщает УЗ.
Перед "Укрзалізницею" была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза "груза 200" российской армии со станций Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.
Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора – 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии.
Вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной нагрузки.
Также "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.
Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ без применения подвижного состава УЗ.
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