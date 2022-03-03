"Укрзалізниця" забезпечила ЗСУ вагонами-рефрижераторами: розраховані на 10 тисяч тіл ворогів

Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" надала Збройним силам України вагони-рефрижератори для вивезення вбитих російських окупантів.
Про це повідомляє УЗ.
Перед "Укрзалізницею" було поставлено завдання направити 20 вагонів для вивезення "вантажу 200" російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя.
Вантажність одного вагона-рефрижератора – 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії.
Вагони вже стоять на станціях, чекаючи повного завантаження.
Також "Укрзалізниця" розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.
Ці вагони будуть використані тільки для перевезення вбитих окупантів російської армії. Загиблих українських солдат евакуюють ЗСУ без застосування рухомого складу УЗ.
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