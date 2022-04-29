В Виннице снесли памятник Горькому (фото, видео)

В Виннице убрали памятник российскому поэту Максиму Горькому. Фото: коллаж "Сегодня"

В Виннице демонтировали памятник российскому поэту и писателю Максиму Горькому. Постамент стоял в центральном парке несколько десятилетий.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как нам стало известно, на сессии городского совета решили демонтировать памятник Горькому и передать его на хранение в краеведческий музей.

Вместо Горького, вероятно, появится памятник Николаю Леонтовичу.

Также в Виннице переименовали 7 улиц и парков, названия которых ранее ассоциировались с советским союзом и Россией.

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"Не очень он тяжелый, но снимать было тяжело. Был сильно закреплен, внутри на швеллерах. Оно все видите, сколько проигрались, пообрезали все давление, чтобы его сделать", – рассказал монтажник Виталий Руденко.

"Горький – пролетарский поэт. Человек, который явно должен чествовать для себя, для внутреннего потребления России", – отметил историк Александр Федоришен.

Памятник Максиму Горькому убрали из центрального парка Винницы. Фото: Алексей Керман, "Сегодня"

Демонтаж памятника Максиму Горькому. Фото: Алексей Керман, "Сегодня"

В Виннице убрали памятник Максиму Горькому. Фото: Алексей Керман, "Сегодня"

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В Харькове снесли и выбросили на свалку памятник Жукову

В Харькове утром 17 апреля снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Командир отдельного батальона спецподразделения KRAKEN полка "Азов" Константин Немичев обнародовал в Telegram видео демонтажа памятника.

"Спецподразделение KRAKEN демонтировало памятник кумиру Путина маршалу-мяснику Жукову. Жуков – чудовище, виновное в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии, как никогда. Путин хотел настоящей декоммунизации – он ее получил. Скоро он, как и его кумир, окажется на мусорнике истории", – прокомментировал событие Немичев.

После демонтажа бюст Жукова вывезли на свалку.

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