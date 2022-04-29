У Вінниці знесли пам'ятник Горькому (фото, відео)

У Вінниці прибрали пам'ятник російському поету Максиму Горькому. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вінниці демонтували пам'ятник російському поету та письменнику Максиму Горькому. Постамент стояв у центральному парку кілька десятиліть.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як нам стало відомо, на сесії міської ради вирішили демонтувати пам'ятник Горькому та передати його на зберігання до краєзнавчого музею.

Замість Горького, ймовірно, з'явиться пам'ятник Миколі Леонтовичу.

Також у Вінниці перейменували 7 вулиць та парків, назви яких раніше асоціювалися з радянським союзом та Росією.

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"Не дуже він важкий, але знімати було важко. Був сильно закріплений, всередині на швелерах. Воно все бачте скільки програлися, пообрізали весь тиск, щоб його зробити", – розповів монтажник Віталій Руденко.

"Горький – пролетарський поет. Людина, яку вочевидь має вшановувати для себе, для внутрішнього споживання РФ", – зазначив історик Олександр Федоришен.

Пам'ятник Максиму Горькому прибрали з центрального парку Вінниці. Фото: Олексій Керман, "Сьогодні"

Демонтаж пам'ятника Максиму Горькому. Фото: Олексій Керман, "Сьогодні"

У Вінниці прибрали пам'ятник Максиму Горькому. Фото: Олексій Керман, "Сьогодні"

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У Харкові знесли та викинули на сміттєзвалище пам'ятник Жукову

У Харкові вранці 17 квітня знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Командир окремого батальону спецпідрозділу KRAKEN полку "Азов" Костянтин Немічев оприлюднив у Telegram відео демонтажу пам'ятника.

"Спецпідрозділ KRAKEN демонтував пам'ятник кумиру Путіна маршалу-м'яснику Жукову. Жуков – потвора, яка винна у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах. Всі ці злочини сьогодні актуальні для російської армії, як ніколи. Путін хотів справжньої декомунізації – він її отримав. Скоро він, як і його кумир, опиниться на смітнику історії", – прокоментував подію Немічев.Після демонтажу погруддя Жукова вивезли на звалище.

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