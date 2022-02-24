В Винницкой области горят склады с боеприпасами в Калиновке (видео)

Горят склады с боеприпасами. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области в результате обстрелов загорелись воинские части – в городе Тульчине и в селе Бохан. Кроме того, по предварительной информации, горят военные склады в Калиновке.

Об этом сообщает издание Veжа.

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В результате обстрелов этим утром пострадали объекты в нескольких других областях:

Хмельницкая область: в результате артобстрела возгорание склада ГСМ воинской части г. Староконстантинов.

Днепропетровская область: с. Краснополье и Марганец – пожар на военных складах.

Винницкая область: г. Тульчин и с. Бохан – пожар в воинских частях.

г. Луцк – взорвана телебашня.

Киевская область: пожар в воинской части вблизи г. Бровары.

Захвачены села Городище и Меловое Луганской области.

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