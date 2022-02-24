У Вінницькій області горять склади з боєприпасами в Калинівці (відео)

Горять склади з боєприпасами. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Вінницькій області внаслідок обстрілів загорілися військові частини – у місті Тульчині та в селі Бохан. Крім того, за попередньою інформацією, горять військові склади в Калинівці.
Про це повідомляє видання Veжа.
Внаслідок обстрілів цього ранку постраждали об’єкти на кількох інших областях:
- Хмельницька область: внаслідок артобстрілу займання складу ПММ військової частини м. Старокостянтинів.
- Дніпропетровська область: с. Краснопілля та Марганець – пожежа на військових складах.
- Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.
- м. Луцьк – підірвано телевежу.
- Київська область: пожежа у військовій частині поблизу м. Бровари.
- Захоплено села Городище та Мілове Луганської області.
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