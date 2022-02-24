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У Вінницькій області горять склади з боєприпасами в Калинівці (відео)

Інна Собора
24 лютого, 09:37
Крім того, після обстрілів загорілися дві військові частини в області

Горять склади з боєприпасами. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінницькій області внаслідок обстрілів загорілися військові частини – у місті Тульчині та в селі Бохан. Крім того, за попередньою інформацією, горять військові склади в Калинівці.

Про це повідомляє видання Veжа.

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Внаслідок обстрілів цього ранку постраждали об’єкти на кількох інших областях:

  • Хмельницька область: внаслідок артобстрілу займання складу ПММ військової частини м. Старокостянтинів.
  • Дніпропетровська область: с. Краснопілля та Марганець – пожежа на військових складах.
  • Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.
  • м. Луцьк – підірвано телевежу.
  • Київська область: пожежа у військовій частині поблизу м. Бровари.
  • Захоплено села Городище та Мілове Луганської області.

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