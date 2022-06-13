В Винницкой области произошло смертельное ДТП: есть погибшие

Вечером 13 июня в Винницкой области произошло смертельное ДТП / Коллаж "Сегодня"

Смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, еще один в тяжелом состоянии был госпитализирован, произошло вечером 13 июня в Винницкой области.

Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

Сообщается, в воскресенье около 16:50 возле села Кунка Гайсинского района легковой автомобиль Chery Tiggo выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом MAN, следовавшим по маршруту "Запорожье – Прага". В автобусе, который следовал в Чехию, находились 11 пассажиров и два водителя. Удар был такой силы, что для деблокады тел потребовалось привлечь пятерых спасателей и спецтехнику.

В результате столкновения 57-летний водитель, а также двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Еще один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. К сожалению, он скончался в больнице от полученных травм.

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Пассажиры и водители автобуса не пострадали.

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