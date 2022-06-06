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Родственники жертв масштабного ДТП в Ровенской области дождались важного этапа следствия

Владимир Миколайчук Владимир Миколайчук корреспондент Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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6 июня, 15:44
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Уже прошло больше месяца после жуткой аварии
Прокуратура сообщила подробности следствия по факту ДТП с 27 погибшими.
Прокуратура сообщила подробности следствия по факту ДТП с 27 погибшими. / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи завершили идентификацию всех погибших в масштабной аварии, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и автобус. Проведены судебно-генетические экспертизы и родным начали выдавать тела для погребения.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

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"Сейчас, благодаря судебно-генетическим экспертизам, удалось идентифицировать тела погибших. Их уже начали выдавать родным для захоронения", – говорится в сообщении.

Как известно, ДТП произошло вечером 3 мая на дороге "Киев-Чоп" вблизи села Сытное, Дубенского района. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito во время обгона въехал в грузовик Mercedes с цистерной с горючим. От удара бензовоз выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, осуществлявшим международные пассажирские перевозки. Затем грузовик съехал в кювет, где через несколько минут взорвался.

В результате дорожно-транспортного происшествия 26 человек погибли на месте происшествия. Еще один потерпевший, 64-летний житель Житомирщины, жена которого погибла сразу, скончался на прошлой неделе в Ровенской областной больнице. Таким образом, количество жертв ДТП увеличилось до 27.

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Место аварии. Фото: полиция Ровенской области

До сих пор в медицинских учреждениях находятся два человека – водитель бензовоза и несовершеннолетний пассажир автобуса, которого отправили на лечение в Италию.

Сколько человек погибают в ДТП

По данным ВОЗ, ежегодно в результате ДТП погибают около 1,3 миллиона человек. Причем аварии на дороге – главная причина смертности среди детей и молодежи от 5 до 29 лет.

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Большинство погибших в ДТП были уязвимыми участниками дорожного движения – пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты.

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