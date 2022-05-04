Ехали в Польшу: в ДТП с автобусом в Ровенской области погибли 27 человек

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп бензовоз столкнулся с автобусом, в котором украинцы ехали в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в Facebook.
По информации правоохранителей, в момент ДТП в салоне автобуса Setra находились 35 пассажиров и один водитель. Еще один пассажир должен был садиться в Бродах, второй водитель – во Львове.
Всего в ДТП погибли 27 человек: 25 пассажиров и 2 водителя (микроавтобуса и автобуса). Травмировались 12 человек: 11 – пассажиров автобуса и водитель бензовоза.
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Самому младшему из пассажиров через неделю должно было исполниться 18 лет. Люди, находившиеся в автобусе, были из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.
Полиция меняет правила
В условиях военного положения патрульная полиция не будет выезжать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших, потому что правоохранители должны обеспечивать порядок на улицах городов.
С 1 мая полиция не будет штрафовать украинских водителей за выключенные дневные ходовые огни или ближний свет фар вне городов и сел.