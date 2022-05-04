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Ехали в Польшу: в ДТП с автобусом в Ровенской области погибли 27 человек

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 мая, 09:39
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Люди ехали в Польшу из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей
В Ровенской области жертвами ДТП стали 27 человек
В Ровенской области жертвами ДТП стали 27 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп бензовоз столкнулся с автобусом, в котором украинцы ехали в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в Facebook.

По информации правоохранителей, в момент ДТП в салоне автобуса Setra находились 35 пассажиров и один водитель. Еще один пассажир должен был садиться в Бродах, второй водитель – во Львове.

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Всего в ДТП погибли 27 человек: 25 пассажиров и 2 водителя (микроавтобуса и автобуса). Травмировались 12 человек: 11 – пассажиров автобуса и водитель бензовоза.

Самому младшему из пассажиров через неделю должно было исполниться 18 лет. Люди, находившиеся в автобусе, были из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

Полиция меняет правила

В условиях военного положения патрульная полиция не будет выезжать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших, потому что правоохранители должны обеспечивать порядок на улицах городов.

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С 1 мая полиция не будет штрафовать украинских водителей за выключенные дневные ходовые огни или ближний свет фар вне городов и сел.

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