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Родичі жертв масштабної ДТП на Рівненщині дочекалися важливого етапу слідства

Володимир Миколайчук Володимир Миколайчук кореспондент Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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6 червня, 15:44
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Вже минуло більше місяця після моторошної аварії
Прокуратура повідомила подробиці слідства за фактом ДТП з 27 загиблими.
Прокуратура повідомила подробиці слідства за фактом ДТП з 27 загиблими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі завершили ідентифікацію всіх загиблих осіб у масштабній аварії, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз і автобус. Проведені судово-генетичні експертизи, тож рідним почали видавати тіла для поховання.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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"Наразі, завдяки судово-генетичним експертизам, вдалось ідентифікувати тіла загиблих. Їх уже почали видавати рідним для поховання", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, ДТП сталася ввечері 3 травня на дорозі "Київ-Чоп" поблизу села Ситне, Дубенського району. Водій автомобіля Mercedes-Benz Vito під час обгону в’їхав у вантажівку Mercedes із цистерною з пальним. Від удару бензовоз виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, який здійснював міжнародні пасажирські перевезення. Потім вантажівка з’їхала у кювет, де за кілька хвилин вибухнула.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 26 осіб загинули на місці події. Ще один потерпілий, 64-річний житель Житомирщини, дружина котрого загинула одразу, помер минулого тижня в Рівненській обласній лікарні. Таким чином, кількість жертв ДТП збільшилась до 27.

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Місце аварії. Фото: поліція Рівненської області

Досі в медичних закладах перебувають двоє людей – водій бензовоза і неповнолітній пасажир автобуса, якого відправили на лікування до Італії.

Скільки людей гинуть у ДТП

За даними ВООЗ, щороку внаслідок ДТП гинуть близько 1,3 мільйона людей. Причому аварії на дорозі – головна причина смертності серед дітей та молоді віком від 5 до 29 років.

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Більшість загиблих у ДТП були вразливими учасниками дорожнього руху – пішоходи, мотоциклісти та велосипедисти.

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