На Вінниччині сталася смертельна ДТП: є загиблі

Увечері 13 червня на Вінниччині сталася смертельна ДТП / Колаж "Сьогодні"

Смертельна ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, ще одну у важкому стані було госпіталізовано, сталася увечері 13 червня на Вінниччині.

Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Що відомо

Повідомляється, що в неділю близько 16:50 біля села Кунка Гайсинського району легковий автомобіль Chery Tiggo виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом MAN, що прямував за маршрутом "Запоріжжя – Прага". В автобусі, який прямував до Чехії, перебували 11 пасажирів і два водії. Удар був такої сили, що для деблокади тіл потрібно було залучити п'ятьох рятувальників та спецтехніку.

Внаслідок зіткнення 57-річний водій, а також двоє пасажирів легкового автомобіля загинули на місці. Ще одна людина була госпіталізована у тяжкому стані. На жаль, вона помера у лікарні від травм.

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Пасажири та водії автобуса не постраждали.

ДТП