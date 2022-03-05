В Винницкой области задержали пророссийского пропагандиста — СБУ

У пропагандиста нашли агитационные материалы / Фото: СБУ, Коллаж: Сегодня

СБУ и Национальная полиция обнаружили местного жителя, который вел пророссийскую пропаганду, сообщает Управление СБ Украины в Винницкой области.

Следствие получило доказательства, что житель Жмеринки поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и призвал к развязыванию войны.

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По месту жительства обнаружены пропагандистская атрибутика, георгиевские ленты, агитационные материалы с символикой СССР и изображением президента РФ, оружие и оптический прибор, говорится в сообщении.

Правоохранители проводят тщательную проверку, причастен ли задержанный к незаконной деятельности, нарушающей государственную безопасность Украины.

Ситуация 5 марта