В Винницкой области задержали пророссийского пропагандиста — СБУ

У пропагандиста нашли агитационные материалы / Фото: СБУ, Коллаж: Сегодня
СБУ и Национальная полиция обнаружили местного жителя, который вел пророссийскую пропаганду, сообщает Управление СБ Украины в Винницкой области.
Следствие получило доказательства, что житель Жмеринки поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и призвал к развязыванию войны.
По месту жительства обнаружены пропагандистская атрибутика, георгиевские ленты, агитационные материалы с символикой СССР и изображением президента РФ, оружие и оптический прибор, говорится в сообщении.
Правоохранители проводят тщательную проверку, причастен ли задержанный к незаконной деятельности, нарушающей государственную безопасность Украины.
Ситуация 5 марта
- В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.
- В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.
- Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.
- "Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев как можно дальше от боевых действий.
- В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.