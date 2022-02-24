В Житомирской области горит военный аэропорт, слышны взрывы (фото, видео)

Что происходит в Житомирской области - фото / Фото: Коллаж: Сегодня
В городе Озерное Житомирской области видно зарево и взрывы со стороны военного аэропорта.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.
Пока дополнительной информации об инциденте нет, однако корреспондент сообщает, что по словам местных на этом аэропорту когда-то дислоцировались украинские истребители.
Взрывы в аэропорту Луцка
Утром 24 февраля российские оккупационные войска нанесли воздушный удар по военному аэропорту в Луцке, также пострадал аэропорт в Ивано-Франковске.
Наш корреспондент сообщает, что из-за взрывов в Луцке было остановлена работа котельной, которая является одной из самых больших в городе.
Коммунальщики отметили, что работа котельной и обеспечение услугами будут возобновлены, как только ситуация стабилизируется.
Ранее о введении военного положения в Украине сообщил президент Владимир Зеленский. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.