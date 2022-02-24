В Луцке из-за взрывов в аэропорту остановили работу котельной – детали

Рассказываем, что происходит в Луцке после взрывов в военном аэропорту

Взрывы в Луцке. Скриншот с видео

Из-за взрывов на военном аэродроме в Луцке временно остановили котельную на улице Карбышева 2.

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Об этом сообщает корреспонден "Сегодня" Владимир Миколайчук, ссылаясь на данные коммунального предприятия "Луцктепло".

Эта котельная является одной из самых больших в городе. В настоящее время ее персонал был отпущен с рабочих мест.

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"Из-за взрывов, произошедших в районе военного аэродрома, было принято решение о временной остановке котельной, расположенной ближе к объекту", – отметили тепловики.

На сайте "Луцктепло" также отметили, что работа котельной и обеспечение услугами будут возобновлены, как только ситуация стабилизируется.

Остальные объекты предприятия работают в штатном режиме.

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Обстрел аэропорта в Луцке

Утром 24 февраля в военном аэропорту города Луцк были слышны взрывы. Мэр города Игорь Полищук заявил, что в связи с ситуацией обучения в детских садах и школах приостановлено на неопределенный срок.

Ранее о введении военного положения в Украине сообщил президент Владимир Зеленский. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:

Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме. Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения .

Власти призывают украинцев не паниковать, по возможности оставаться дома и следить только за официальными источниками информации