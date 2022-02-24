У Луцьку через вибухи в аеропорту зупинили роботу котельні – деталі

Через вибухи на військовому аеродромі у Луцьку тимчасово зупинили котельню на вулиці Карбишева, 2.
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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук, посилаючись на дані комунального підприємства "Луцьктепло".
Ця котельня є однією з найбільших у місті. Наразі її персонал відпустили з робочих місць.
"Через вибухи, що сталися в районі військового аеродрому, було прийнято рішення про тимчасову зупинку котельні, що розташована найближче до об'єкта", – зазначили тепловики.
На сайті "Луцьктепло" також зауважили, що роботу котельні та забезпечення послугами буде відновлено, як тільки ситуація стабілізується.
Решта об'єктів підприємства працюють в штатному режимі.
Обстріл аеропорту в Луцьку
Зранку 24 лютого у військовому аеропорту міста Луцька були чутні вибухи. Мер міста Ігор Поліщук заявив, що у зв'язку із ситуацією навчання у школах та дитячих садках зупинено на невизначений строк.
Раніше про введення воєнного стану в Україні повідомив президент Володимир Зеленський. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:
- Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.
- Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.
- Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.