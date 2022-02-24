Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🚨 Режим НС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У Луцьку через вибухи в аеропорту зупинили роботу котельні – деталі

Миколайчук Володимир Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 10:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відбувається у Луцьку після вибухів у військовому аеропорту
Вибухи у Луцьку. Скріншот з відео
Вибухи у Луцьку. Скріншот з відео

Реклама

Через вибухи на військовому аеродромі у Луцьку тимчасово зупинили котельню на вулиці Карбишева, 2.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук, посилаючись на дані комунального підприємства "Луцьктепло".

Реклама

Ця котельня є однією з найбільших у місті. Наразі її персонал відпустили з робочих місць.

"Через вибухи, що сталися в районі військового аеродрому, було прийнято рішення про тимчасову зупинку котельні, що розташована найближче до об'єкта", – зазначили тепловики.

На сайті "Луцьктепло" також зауважили, що роботу котельні та забезпечення послугами буде відновлено, як тільки ситуація стабілізується.

Реклама

Решта об'єктів підприємства працюють в штатному режимі.

Обстріл аеропорту в Луцьку

Зранку 24 лютого у військовому аеропорту міста Луцька були чутні вибухи. Мер міста Ігор Поліщук заявив, що у зв'язку із ситуацією навчання у школах та дитячих садках зупинено на невизначений строк.

Раніше про введення воєнного стану в Україні повідомив президент Володимир Зеленський. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:

  • Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.
  • Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.
  • Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

Влада закликає українців не панікувати, по змозі залишатися вдома та стежити лише за офіційними джерелами інформації

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров У Києві військкомати полюють на призовників-уклоністів? Ми перевірили чутки Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна У центр Умані потрапив снаряд, загинув місцевий житель – у місті почали евакуацію Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

179 905

захворіло за тиждень в Україні

-20%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти