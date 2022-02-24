В Житомирській області горить військовий аеропорт, чути вибухи (фото, відео)

Що відбувається у Житомирській області - фото / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Озерне, Житомирської області видно заграву та вибухи з боку військового аеропорту.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олексій Керман.

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Військовий аеропорт в Озерному

Наразі додаткової інформації про інцидент немає, однак корреспондент повідомляє, що за словами місцевих на цьому аеропорті колись дислокувались українські винищувачі.

Вибухи в аеропорту Луцька

Зранку 24 лютого російські окупаційні війська нанесли повітряний удар по військовому аеропорту в Луцьку, також постраждав аеропорт у Івано-Франківську.

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Наш корреспондент повідомляє, що через вибухи у Луцьку було зупинено роботу котельні, яка є однією з найбільших у місті.

Комунальники зазначили, що роботу котельні та забезпечення послугами буде відновлено, як тільки ситуація стабілізується.

Раніше про введення воєнного стану в Україні повідомив президент Володимир Зеленський. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

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Влада закликає українців не панікувати, по змозі залишатися вдома та стежити лише за офіційними джерелами інформації